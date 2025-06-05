جماعة العدل الكردية: مواطنو كردستان يدفعون ضريبة احتكار بعض الأشخاص للقرار

أكدت جماعة العدل الكردية، اليوم الخميس، على ضرورة عدم تحمل مواطني إقليم كردستان "ضريبة الفساد واحتكار بعض الأشخاص للقرارات، مما أوصل الإقليم لهذه الحال السيئة"، داعيةً لحل جذري للأزمة بين بغداد وأربيل.

وقال إعلام الجماعة في بيان إن "مجلس القيادة لجماعة العدل في أربيل، وجاء في بيانه الصادر وفيما يتعلق بعدم صرف رواتب الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، أن على حكومة الاقليم ان تجري محادثات مع الحكومة الاتحادية في أسرع وقت وعلی رفيع المستوی لٳيجاد حلول جذرية ونهائية لحل الازمة العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

وشددت على "الالتزام بما جاء من قرار المحكمة الفيدرالية وقانون الموازنة العراقية"، مؤكدةً على أنه "لا ينبغي ان يدفع مواطني الاقليم ضريبة الفساد واحتكار القرارات من قبل بعض الاشخاص الذي اوصلوا الاقليم الی هذه الحالة السيئة".