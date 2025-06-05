الأخبار

توجيهات من الداخلية والدفاع المدني تخص المفرقعات النارية و"الصچم" قبيل العيد


مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، كثّفت وزارة الداخلية والجهات الخدمية في عموم البلاد جهودها لضمان أجواء آمنة ومريحة للمواطنين، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتسهيلات الخدمية والترفيهية، بما يعزز من استعداد الدولة لموسم الأعياد ويؤمن سلامة المواطنين.

وسط ذلك، ضاعفت مختلف الجهات الخدمية، جهودها بهدف تأهيل المتنزهات ومدن الألعاب والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وقبيل أيام من العيد، كشفت وزارة النقل عن مضاعفة عدد رحلاتها الجوية إلى عدة جهات إقليمية، إلى جانب إطلاق جولات نهرية ترفيهية في العاصمة بغداد وثلاث محافظات أخرى.

سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي سلطان، أوضح أن "الوزارة أصدرت تعليمات جديدة خاصة بتقييد بيع وتداول الألعاب المحرِّضة على العنف خصوصاً المفرقعات النارية والمسدسات البلاستيكية ذات المقذوفات الصلبة، المعروفة محلياً بـ"الصچم"، نظراً لتسببها بتسجيل العديد من الإصابات، لاسيما بين الأطفال".

وأضاف سلطان، أنه تم التنسيق مع الجهات الإعلامية وشركات الاتصالات لتكثيف حملات التوعية، وتحذير المواطنين من شراء هذه الألعاب أو الترويج لها، حرصاً على سلامة المجتمع. 

وبين سلطان، أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى قانون رقم 2 لسنة 2013، وتهدف إلى الحدِّ من الإصابات الجسدية التي تسجل سنوياً بين الأطفال والمراهقين.

وفي سياق متصل، دعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنُّب إشعال النيران قرب الأعشاب الجافة أو تحت الأشجار، واستخدام أماكن الشواء المخصصة فقط، مع التأكيد على أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم من دون متابعة خلال أوقات التنزه.

وقال مدير قسم الإعلام في المديرية، نؤاس صباح، إن "المديرية نشرت فرقها قرب أماكن التجمعات العامة والتقاطعات الحيوية في عموم المحافظات، بهدف تقليل زمن الاستجابة في حال وقوع أي طارئ، وضمان سرعة التدخل لمعالجة الحوادث".

وأشار صباح، إلى أن "خطة المديرية خلال عيد الأضحى شملت التنسيق مع مديرية المرور العامة لتسهيل حركة مركبات الإطفاء والإنقاذ، والتعاون المباشر مع الجهات الأمنية لضمان إنسيابية عمل فرق الدفاع المدني دون أي عرقلة".

وتابع، أن الخطة تضمنت أيضاً نشر مركبات الاستجابة السريعة في الطرق السريعة الممتدة من محافظة البصرة إلى الأنبار مروراً بالعاصمة بغداد، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم يقرر يمنح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة في الامتحانات النهائية
ثروات الاقليم تشن هجوماً على بيان النفط الاتحادية وتوجه اتهامات خطيرة
السوداني يتابع الاستعدادات الخاصة بضمان انسيابية حركة المواطنين خلال العيد
الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالحمى النزفية في العراق
توجيهات من الداخلية والدفاع المدني تخص المفرقعات النارية و"الصچم" قبيل العيد
البصرة.. اعتقال نجل مدير مكتب المحافظ ونجل عضو مجلس سابق لإطلاقهما النار وسط الشارع
القبض على متهمات بسرقة محال مجوهرات في الكرادة
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: لا يمثلنا
بمشاركة عراقية.. القوات الأمريكية تعتقل قيادياً بارزاً في داعش الارهابي وتدمر مواقع للتنظيم
مفوضية الانتخابات تكشف عدد الناخبين المسجلين بايومتريًا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك