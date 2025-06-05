القبض على متهمات بسرقة محال مجوهرات في الكرادة

أعلنت قيادة شرطة بغداد - الرصافة، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، إلقاء القبض على مجموعة من المتهمات بتنفيذ عملية سرقة استهدفت محل مجوهرات في منطقة الكرادة، مؤكدة أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز مكافحة إجرام الكرادة تمكنت من القبض على متهمات بسرقة محل للمجوهرات ضمن منطقة الكرادة، وذلك بإشراف مباشر من قائد الشرطة وبعد متابعة ميدانية دقيقة وتحليل فني لتسجيلات الكاميرات".

وأضاف البيان، أن "القوة ضبطت المسروقات، إضافة إلى سلاح صوتي ومركبة استخدمت في تنفيذ الجريمة، فضلاً عن مبلغ مالي كان بحوزة المتهمات"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمات من أرباب السوابق".

وأكدت قيادة الشرطة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمات وفق المادة 443 من قانون العقوبات، وإحالتهن إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وعرضهن على القضاء".