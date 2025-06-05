السليمانية تقرر عدم الاحتفال بعيد الأضحى

قرر محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم الخميس، عدم إقامة أي احتفالات خلال عيد الأضحى المبارك احتجاجاً على عدم استلام موظفي اقليم كردستان رواتبهم.

وقال أبو بكر في صفحته الرسمية على فيس بوك إن "محافظة السليمانية لن تقيم مراسيم العيد الأضحى بشكل رسمي بسبب احتجاز جميع أهالي كردستان كرهائن من قبل السلطات المحلية والحكومة الاتحادية العراقية، على غرار المقولة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)".

وأضاف أبو بكر، "إننا نحترم واجبات وعادات وتقاليد مجتمعنا وندعو للحجاج بالحج المبرور وتقوية الإرادة والصمود لأبناء المنطقة".

واكد ان "كافة مؤسسات حكومة السليمانية المحلية ستكون في خدمة المواطنين، لكننا لن نحتفل بالعيد رسميا احتجاجا ضد السلطات".