السوداني: الحكومة مهتمة بتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية وفرص التنمية مع الشركات الأوروبية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية وفرص التنمية مع الشركات الأوروبية.

وذكر بيان لمكتبه أن "السوداني، استقبل اليوم الخميس، السفير غير المقيم لمملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن، حيث جرى استعراض العلاقات العراقية البلجيكية، وأبرز ملفاتها ومسارات تطورها، والعلاقات مع عموم دول الاتحاد الأوروبي".

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية وفرص التنمية مع الشركات الأوروبية، مؤكداً الترحيب بمشاركة الشركات البلجيكية في مختلف القطاعات الخدمية وتشييد البُنى التحتية، وقطاعات الطّاقة والصحّة والمياه، في ظل ما متوفر من بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للمستثمرين".

وثمّن "مُساهمة بلجيكا في دعم استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا ضمن التحالف الدولي، داعياً الى تطوير التعاون لينتقل الى مرحلة المشاركة في إعادة البناء والانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لدعم استقرار المنطقة والحد من الصراعات الإقليمية، وأهمية العمل على وقف العدوان على غزّة، وإيصال المساعدات الى أهاليها المنكوبين".

من جانبه، نقل السفير ديكشن، "تحيات رئيس الحكومة البلجيكية الى السوداني، مؤكداً العمل على توقيع مذكرات تفاهم مشتركة في مختلف المجالات، حيث أعرب عن تقديره لسياسة العراق المتوازنة، ونهج التقارب والتكامل بين شعوب المنطقة الذي يتبناه العراق، والتقريب بين وجهات النظر، وهو ما اتضح من خلال الجهود التي أبرزتها القمّة العربية الأخيرة في بغداد".