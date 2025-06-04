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السوداني وبزشكيان يؤكدان على العمل المشترك لمواجهة التحديات


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاربعاء، على العمل المشترك لمواجهة التحديات.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، جرى خلاله تبادل التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتمنيات بأن تعود المناسبة بالخير والاستقرار على البلدين والعالمين العربي والإسلامي".

وأشار البيان، الى أن "الاتصال شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات بالأوضاع العامة في المنطقة وسبل تدعيم الاستقرار فيها".

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