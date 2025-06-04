الأمن الوطني ينفذ عمليتين نوعيتين ويضبط أكثر من ٣٣ ألف حبة مخدرة في الأنبار

نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليتين أمنيتين نوعيتين في محافظة الأنبار أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتهمين.

وتمكن الجهاز في العملية الأولى من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين للقضاء، حيث شكل فريق عمل مشترك من الفوجين التكتيكيين في بغداد والأنبار ونصب كميناً للمتهم في قضاء الرمادي، والذي ضُبط متلبساً بحيازة أكثر من ٣ آلاف حبة كبتاغون وكمية من مادة الكرستال المخدرة.

كما نفذ الجهاز عملية ثانية استهدفت مستودع أدوية يمارس أنشطة مخالفة، حيث تم بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ضبط أكثر من ٣٠ ألف حبة من المؤثرات العقلية المهربة و٢٥٠٠ إبرة ترامال غير مسموح بتداولها.

وقد أُحيل جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.