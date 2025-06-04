رئيس المحكمة الاتحادية يوجه رسائل الى الرئاسات الثلاث وبارزاني

وجه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، رسائل منفردة إلى الرئاسات في بغداد وإقليم كردستان، مؤكدًا على وجوب العمل بموجب الدستور.

وتأتي هذه الخطوة من أعلى سلطة قضائية في العراق في سياق التوترات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول قضايا مختلفة، لاسيما ملفات الموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية، والتي غالبًا ما تحال إلى المحكمة الاتحادية للبت فيها.

وتؤكد رسائل القاضي جاسم محمد على أهمية الالتزام بالإطار الدستوري كمرجعية أساسية لحل الخلافات وضمان سير العمل الحكومي في كل من المركز والإقليم.