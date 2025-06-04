بعد شراء الواحدة بـ 400 ألف.. المفوضية: لا قيمة لبطاقة الناخب دون صاحبها وأصابعه العشرة

علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالأرقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.

وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، بالقول: بإن "عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين"، متسائلة "لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟".

وأضافت، أنه "لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه".

وأكدت الغلاي أن "المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الأصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب".

ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.