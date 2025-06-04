الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية 6 أشهر

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة اشهر، بعد صدور تقرير من قبل مفتشين اوروبيين، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من اجراء رحلات الى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يارويس في بيان إن "الاتحاد الأوروبي حظر جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دوله منذ فترة طويلة بسبب نقص متطلبات السلامة، وعدم الامتثال لإرشادات ومعايير الطيران المدني الدولي المعمول بها، وسوء حالة المطارات، وغيرها من الأسباب".

وأضاف أن رئيس الوزراء كلف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بادارة سلطة للطيران المدني العراقي من اجل تنفيذ جميع شروط و متطلبات الاتحاد الأوروبي بغية رفع العقوبات ، لكن بالرغم من منح العراق الكثير من الصلاحيات والاستثناءات لمعظم عقود ومشاريع الطيران المدني وإعادة المدير السابق للخطوط الجوية ،وانفاق اموال طائلة وتوقيعه لعقود مختلفة والتي تجري هيئة النزاهة ومجلس النواب تحقيقا لبعض تلك العقود الا ان العراق فشل في إقناع المفتشين الأوروبيين برفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية.

وأكد يارويس ان رئيس الوزراء ابلغ عن طريق كتب رسمية وتواقيع اعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب حول سوء الإدارة واستشراء الفساد وتوقيع عقود بمئات ملايين الدولارات تحت عنوان رفع العقوبات الاوربية، مشيراً الى ان تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات سيؤثر على سمعة العراق، الذي كانت خطوطه الجوية من أفضل شركات الطيران في العالم.