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الدليمي يحذر من استخدام الحلبوسي والسامرائي مخيمات النزوح للمنفعة الانتخابية


حذر عضو تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، الثلاثاء، من تداعيات استخدام رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي مخيمات النزوح في عمليات الترويج الانتخابي. 

وقال الدليمي لـ /المعلومة/، ان "محافظة الانبار شهدت اكبر عملية ترويج انتخابي لتحالف عزم بعد قيام رئيسه بتوزيع اكثر من 10 الاف سلة غذائية لمختلف الشرائح ليشعل المنافسة مع الحلبوسي في وقت مبكر من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية".

واضاف ان "السامرائي استهدف بشكل خاص مخيمات النزوح للترويج لحملته الانتخابية لكسب ود الاسر النازحة مقابل اعطاءهم مبالغ مالية والرقص على جراحهم واستخدام ورقة النزوح لمارب انتخابية بعد ان عجز الساسة في تحقيق اي مكسب في ملف عودتهم الى مناطق سكناهم".

وبين ان "الحلبوسي وجه مكاتب حزبه صوب مخيمات النازحين في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة متعهدا لهم بإنهاء ملف التعويضات وعودتهم الى مناطق سكناهم وصرف منحة المليون و 500 الف دينار واغراءات كثيرة مقابل انتخاب قياداته". 

واكد ان "المنافسة بين الحلبوسي والسامرائي للظفر بأكثر الاصوات قد تتحول الى مواجهة وصراعات سياسية تؤدي الى زعزعة امن واستقرار مدن الانبار كون ان المتنافسين يملكون ثروة مالية ضخمة تؤهلهم لشراء ذمم المستهدفين وفي النهاية حذر الدليمي من جر المحافظة الى صراعات سياسية تؤدي الى انهيار الوضع الامني". 

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الدليمي يحذر من استخدام الحلبوسي والسامرائي مخيمات النزوح للمنفعة الانتخابية
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