حركة التغيير الكوردستانية : الحزب الديمقراطي يغرق بالفساد ويخطف مؤسسات الإقليم

انتقد عضو حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء، تفشي الفساد في إقليم كردستان، متهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسيطرة على مفاصل الدولة وتسببِه في تفاقم الأزمات الخدمية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الفساد بات متجذراً في عدد من القطاعات داخل الإقليم، نتيجة هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني وسياساته الأحادية في إدارة السلطة"، مشيراً إلى أن "الحزب بزعامة مسعود بارزاني أسس خلال السنوات الماضية لإمبراطورية من الفساد على حساب معاناة الشعب الكردي".

وأضاف أن "الخدمات الأساسية تعاني من التدهور، والمواطن الكردي يتحمل أعباء الفشل الحكومي في ظل غياب الشفافية والمساءلة"، لافتاً إلى أن "غياب العدالة وتغوّل النفوذ الحزبي عمّق من الأزمة في الإقليم".

وتظاهر العشرات من الأطباء أمام مستشفى شار في السليمانية، محذرين من استمرار تدهور القطاع الصحي في حال عدم اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة.