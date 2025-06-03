النزاهة: السجن 15 سنة لمدير مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (3 حزيران 2025)، صدور قرار حُكم غيابيّ بالسجنِ لمُدة 15 سنة لمديرِ مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك؛ على خلفيَّة اختلاسه مبالغ ماليَّة.

وأفادت النزاهة في بيان، "بأنَّ محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت قرار حكم غيابياً بالسجن لمُدَّة (15) سنةً على المُتَّهم الهارب (نمير خليل محمد علي سعيد الداودي) الذي كان يعملُ مديراً لمكتب فرع مصرف أهلي داخل إحدى الجامعات بناحية التون كوبري في كركوك، وذلك لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة مقدارها 234 مليوناً و945 ألف دينار لشهري (كانون الثاني وشباط من العام 2022)؛ عن الأجور الدراسيَّة المُتسلَّمة من طلاب الجامعة".

وأضافت، إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والقرائن المُتحصّلة في القضيَّـة المُمتثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للدائرة وأقوال المُشتكين، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ وهروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً لتجريم المُتَّهم وإدانته، فأصدرت الحكم عليه بالسجن (15) سنة وفقاً لمقتضيات المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات.

وتابعت النزاهة، إنَّ "قرار الحكم اشتمل أيضاً على إصدار أمر قبض بحق المدان، ومنع سفره، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".