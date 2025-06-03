رئيس مجلس القضاء يصدر إعمامًا لصالح المحامين بعد لقاء مع النقابة

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، بيانًا أكدت فيه صدور إعمام من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يتضمن توجيهات تخص حماية المحامين وآلية التعامل معهم.

وذكرت النقابة في بيان، أن "الإعمام صدر استنادًا إلى المخاطبات الرسمية السابقة، وفي ضوء اللقاء الذي جمع نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأوضح البيان أن "الإعمام تضمّن التوجيه بعدم تدخّل محاكم التحقيق في الشؤون الإدارية الخاصة بمراكز الشرطة، لاسيما فيما يتعلق بآلية التعامل مع المحامين"، مشيرًا إلى أن "رئيس المجلس وجّه أيضًا بإلزام الجهات التحقيقية بإشعار نقابة المحامين العراقيين بجميع الإخباريات التي ترد بحق المحامين".

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لمطالبها بشأن حماية المهنة وضمان احترام حقوق المحامي أثناء تأدية واجبه القانوني، مشيدة بتعاون مجلس القضاء الأعلى وتفهمه للدور المهني للنقابة.