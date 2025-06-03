العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن توقيع العراق مذكرة تفاهم مع إيران لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي"، مشيرا الى، أن "ذلك جاء خلال زيارة وزير العدل العراقي خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين".

وأضاف البيان، أن "المذكرة تنص على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي".

وأكد الجانبان وفق البيان خلال مراسم التوقيع "أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة"، وعبّرا عن "تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء".

وشدّد شواني حسب البيان، على أن "هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية والقانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان".

وتابع البيان، أن "مذكرة تُمثل التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي".