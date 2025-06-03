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القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي


أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، استرداد مبلغ مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان  انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وتابع، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية مستمرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".

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القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي
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