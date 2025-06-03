تظاهرات واضراب للعاملين في مستشفى شار بالسليمانية بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيار

شهدت مدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، تظاهرات واضرابا للعاملين في مستشفى شار بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيار.

وقال مصدر صحفي إن "عشرات العاملين في مستشفى شار بالسليمانية تجمعوا وأعلنوا الإضراب عن العمل بسبب تأخر رواتبهم عن شهر أيار".

وَأضاف المصدر أن "أربيل أيضا، شهدت تجمعاً لعدد من الأطباء المقيمين وخريجي الأقسام الطبية يطالبون بالتوظيف".

وفي ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، يوم أمس الاثنين، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض "غير مؤكدة حتى الآن".

وأوضح عمر ، أنه "على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها".

وأشار إلى أنه "كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة".

وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.

وأضافت المحكمة أن "الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة"، مؤكدة أن "الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".