السوداني يؤكد ضرورة وضع حلول جذرية بشأن الالتزامات المالية لكردستان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، ضرورة وضع حلول جذرية بشأن الالتزامات المالية لكردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي".

وبيّن السوداني، خلال اللقاء، وحسب البيان "حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين".

وأضاف البيان، أنه "جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز".

وأشار أعضاء كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابية، إلى "أهمية ما تحقق من تعزيز للاستقرار الأمني والمجتمعي المترافق مع نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة، وجهود الحكومة في الملفات الخدمية وجوانب الإصلاح الملموسة، وانعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين في جميع ربوع البلاد" حسب البيان.