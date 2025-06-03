"تسقيط إعلامي" في الأنبار.. باحث: تقدم يستخدم المال العام لضرب الخصوم مع اقتراب الانتخابات

في كل موسم انتخابي، تُرفع الشعارات وتُطلق الوعود لكن خلف الكواليس تُدار معارك من نوع آخر معارك لا تُخاض بالصناديق ولا تُحسم بالأصوات، بل تُرسم ملامحها داخل غرف مظلمة، حيث يُشترى الصوت ويُباع الموقف، وتُختطف المنابر الإعلامية لتتحول من أدوات توعية إلى أسلحة تشهير.

في الأنبار، حيث تبدو المنافسة على أشدّها، لا تقتصر المعركة على البرامج أو الرؤى السياسية، بل تمتد إلى ساحات الإعلام الذي بات ساحة صراع موازية، تُدار فيها الحملات بكل ما تتيحه السلطة من نفوذ، وبكل ما يوفره المال العام من قدرة على السيطرة والتأثير.

ووسط هذا المشهد المشحون، يتحدث الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، ، عن ظاهرة بدأت تلفت الانتباه مؤسسات إعلامية كانت حتى وقت قريب تلتزم الصمت، تنقلب فجأة إلى أدوات هجوم شرس ضد خصوم سياسيين بعينهم، في توقيت لا يمكن فصله عن قرب موعد الانتخابات، ولا عن مصلحة طرف نافذ يسعى لترسيخ نفوذه بأي وسيلة.

وأكد الراوي في حديث صحفي "مع اقتراب الانتخابات تُشن الحملات الإعلامية وتُشترى ذمم الإعلاميين والناشطين من قبل الحزب الحاكم في محافظة الأنبار".

وأضاف أن "حملات التسقيط دليل على الخوف من الخصوم والمنافسين في الانتخابات المقبلة، لذلك يتم استخدام السلطة والمال العام وأجهزة الدولة لتجييشها لخدمة حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي"، وفقا لقوله.

وأشار إلى أنه "مع قرب كل انتخابات، يتم دفع الأموال لشراء ذمم محللين وإعلاميين وقنوات وناشطين، لغرض الدعم الانتخابي وتسقيط الخصوم من خلال تقارير وأخبار مظللة".

وتشهد محافظة الأنبار، ومعها عدد من المناطق ذات الأغلبية السنية، حراكاً سياسياً متصاعداً مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة.

هذا التنافس السياسي لم يقتصر على اللقاءات والتحالفات المعلنة، بل انسحب إلى ميادين أخرى أكثر تأثيراً، وفي مقدمتها الإعلام، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تحوّل عدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية المحسوبة أو المقربة من الحلبوسي إلى أدوات هجومية تستهدف خصومه السياسيين، بعد أن كانت لسنوات تلتزم الحياد أو الصمت تجاه العديد من الملفات الخلافية.