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نواب بلطجية .... النائب في حزب تقدم مقدام الجميلي وحمايته يعتدون على نجل عميد كلية في تكريت


النائب البلطجي مقدام الجميلي

كشف عميد كلية هندسة الشرطة في جامعة تكريت خميس خلف حسن، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، عن تعرض نجله للضرب المبرح والاعتداء على يد حماية النائب عن حزب تقدم مقدام الجميلي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال حسن في حديث صحفي"، إن "ولدي، ماجستير حقوق، لديه طروحات نقدية، الجريمة حدثت قبل 4 أيام، وهي عبارة عن استهداف واعتداء عندما كان نجلي في زيارة لأحد أصدقائه، ومعه اثنان من أصدقائه".

وأضاف أن "الجريمة حدثت في مكان قرب من مضيفنا، ونجلي علي تفاجأ بوجود سيارة النائب مقدام الجميلي، والتي أغلقت الطريق ويشتمونه، ونزل من السيارة، وحماية النائب اعتدوا بالزي العسكري بالهروات على ابني وضربوه، وجاءت سيارة أخرى عائدة للنائب وغلقت الطريق، ونزلت مجموعة أخرى عائدة لمقدام الجميلي، وجزء منهم من شرطة الأفواج وجزء منهم من حشد الجواعنة، وكان يجلس في السيارة ابن مقدام، مصطفى، ويشرف على حالة الاعتداء".

وأشار إلى أن "حماية النائب باشروا بضرب ابني من الخلف بكل قوة على كل أجزاء جسمه، الضربة التي كانت مؤذية كانت في الرأس".

وبين أن "ابني استعاد الوعي، وتم نقله إلى مستشفيات أربيل، والشرطة أخذوا إفادته وبقي ليلة كاملة في مستشفى الشرقاط، ثم نقلناه إلى أربيل".

وأوضح أنه "تم التعرف على 3 أشخاص من حماية النائب مقدام الجميلي، ومن هنا أتقدم بالمناشدة إلى وزارة الداخلية ومجلس القضاء ورئاسة الوزراء للنظر في قضيتي، وفي حال تمت مجاملة النائب مقدام من قبل محكمة القضاء، سأنقل القضية إلى بغداد".

ولفت إلى أن "الأوكسجين كان لدى ابني منخفضاً واحتاج إلى 4 قناني، وكان يعاني من دوار شديد، فأردت نقله إلى مستشفى صلاح الدين، لكن الطبيب رفض، وأردت كتاباً لإخراج ابني من المستشفى بسيارة إسعاف، وبقيت لأكثر من ساعة ولم أحصل على هذا الكتاب، واضطررت أن أخرج ابني بسيارة خاصة إلى أربيل، لأن النائب مقدام اتصل على المستشفى لمنعهم من التعاون معي".

ادناه نص التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشرقاط للمعتدى عليه:

 

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نواب بلطجية .... النائب في حزب تقدم مقدام الجميلي وحمايته يعتدون على نجل عميد كلية في تكريت
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