إخماد حريق اندلع في أنبوب للغاز الطبيعي بمحافظة كركوك

أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، إخماد حريق نشب في أنبوب للغاز الطبيعي بمحافظة كركوك.

وذكرت شركة نفط الشمال في بيان، أنه "تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في أنبوب الغاز الطبيعي في كركوك (30 عقدة)، والواصل من حقل عجيل باتجاه شركة غاز الشمال، وإخماده".

وأضافت الشركة، أن "الملاكات الفنية والهندسية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، باشرت على الفور بإجراءات الإخماد والسيطرة على الحريق، حيث تم تطويق الموقع بشكل آمن دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وأضافت، أن "الفرق الهندسية والفنية تقوم بأعمال الكشف والمعالجة على موقع الحادث، حيث تم تحديد المقطع المتضرر، وسيتم استبداله بالكامل خلال 24 ساعة المقبلة".

وبينت الشركة، أن "هذه الإجراءات تأتي حرصًا منها على استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر الأنبوب، لصالح شركة غاز الشمال بأسرع وقت".