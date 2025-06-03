الاطار التنسيقي يجدد تاكيده اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويحذر من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام

جدد الاطار التنسيقي تاكيده اجراء الانتخابات في موعدها المحدد داعيا ابناء الشعب العراقي الى تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات.

وقالت الدائرة الاعلامية للاطار في بيان ان الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري مساء الإثنين ( ٢-٦-٢٠٢٥ ) في مكتب السيد الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية.

و واوضح البيان بانه وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم كردستان دعا الإطار التنسيقي إلى التعامل مع كل قضية وطنية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة، مؤكدًا حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق.

وشدد الإطار التنسيقي على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز، عادًّا ذلك جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، داعيًا أبناء الشعب العراقي الكرام إلى تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات.

و حذّر الإطار التنسيقي حسب البيان من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام