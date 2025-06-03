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العتبة العباسية تشرع بإنشاء سوق عصري خدمة للزوار


شرعت العتبة العباسية المقدسة، بإنشاء سوق عصري ضمن أعمال مشروع التوسعة الجارية خدمةً للزائرين.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية المهندس ضياء الصائغ، إنَّ العتبة المقدسة ضمن رؤيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لمدينة كربلاء والحفاظ على هويتها التراثية، شرعت بإنشاء سوق عصري حديث؛ كجزء من مشروع توسعة وتطوير أواوين صحن باب القبلة الكبير لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، الممتد من باب القبلة حتى شارع الجمهورية.

وأضاف أنَّ المشروع يتضمَّن إنشاء سوق يتكون من محال تجارية حديثة، تقع خلف أواوين الصحن الجديد في الطابق الأول، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر، وترتبط بشكل مباشر مع الأسواق القديمة، مثل سوق الصفارين، وسوق باب الخان، وسوق العلاوي، وذلك استجابةً لتوجيهات المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصافي، بضرورة الحفاظ على تراث المدينة القديمة التي تعد الأسواق جزءًا مهمًّا من هوية المدينة.

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العتبة العباسية تشرع بإنشاء سوق عصري خدمة للزوار
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