وزارة الداخلية: خطة العيد لا تتضمن قطوعات للطرق وتعتمد الجهد الاستخباري

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ان خطة عيد الأضحى المبارك لا تتضمن قطوعات للطرق وتعتمد الجهد الاستخباري.

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس البهادلي في تصريح فيديوي : إن "وزارة الداخلية شرعت بوضع خطة عيد الأضحى المبارك، بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري"، مبينا ان "الخطة لا تتضمن قطوعات للطرق وتعتمد الجهد الاستخباري".

وأضاف البهادلي، أن "الخطة تعتمد على الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين، وبعيدة عن عسكرة المدن"، مشيرا ان "الخطة انطلقت ابتداء من، اليوم الاثنين 2 حزيران 2025".

وتابع أن "الخطة تتضمن تأمين الأسواق والمولات وأماكن التبضع قبل أيام العيد وخلاله، بالإضافة إلى تأمين العتبات المقدسة والاضرحة ودور العبادة والمقابر والمتنزهات والأماكن الترفيهية".

واوضح أن "الخطة تتضمن أيضا نشر دوريات النجدة في جميع المحافظات، لتأمينها ومتابعة مطلقي العيارات النارية، بالإضافة الى نشر مفارز الدفاع المدني في بعض الأماكن الترفيهية"، فيما أكد على "اتباع إجراءات السلامة التي نصت عليها تعليمات الدفاع المدني".

وتابع البهادلي "يمنع أيضا حركة العجلات التي لا تحمل لوحات مروية، وكذلك يمنع حركة العربات التي تجرها الخيول في المناطق التي تشهد تجمع المواطنين، إضافة الى انه يمنع وقوف العجلات على جانبي الطريق وقرب توافد المواطنين".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية، الى "التأكيد على انسيابية الحركة، وعدم قطع اي شارع خلال أيام العيد، كذلك تتضمن الخطة نشر دوريات الشرطة بالقرب من المدن الصناعية، وتكون خالية من الحركة خلال العيد".

واوضح، أنه "يمنع استخدام الألعاب المؤذية، والابتعاد عن السباحة والأماكن غير المخصصة تجنبا لحالات الغرق، والتأكيد على أصحاب الزوارق والمراسي اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة، وعدم مخالفة الضوابط والشروط"، مؤكدا "وجود إجراءات للتصدي لأي حالة تخل بالذوق العام او مضايقة العائلات".