السوداني يلتقي العيداني ويصدر عددًا من التوجيهات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (2 حزيران 2025)، اجتماعاً خصص لمناقشة الخدمات المقدمة لأقضية شمال محافظة البصرة، بحضور، وزير البيئة، ومحافظ البصرة، وممثلين عن وزارتي النفط والتخطيط.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان "الاجتماع شهد البحث في حلول معالجة تلوث المياه، ومياه الصرف الصحّي، والإسراع في إنشاء محطات المعالجة، وتحديد مواقع الطمر الصحّي، وإمكانية استخدام النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان "على ضرورة التوزيع العادل للمنافع الاجتماعية من النشاط النفطي، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق الأكثر تعرضاً للضرر البيئي، ومتابعة تنفيذ مشاريع المستشفيات التي أقرت خلال العام الحالي، وتسريع خطوات إنشاء مستشفى سعة 200 سرير، وتخصيص الأراضي لإنشاء مراكز صحّية إضافية تغطي التوزيع الجغرافي".

ولفت البيان الى، انه "وبهدف تطوير البنية التحتية، جرى التأكيد على توسعة نشاط فريق الجهد الخدمي والهندسي في مناطق شمال البصرة، وحسم موضوع المقلع الترابي في قضاء الصادق، ومعالجة أسباب تأخير استكمال مقتربات جسر عز الدين سليم، وحث الشركة المنفذة على الإسراع بإنجاز".

وأشار السوداني إلى، أن "هذا الاجتماع هو رسالة إيجابية لكل المواطنين، ولاسيما اهالي اقضية شمال البصرة بأن الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والوزارات المعنية تتابع احتياجاتهم، وتضع الحلول والمعالجات لتنفيذها وفق جداول زمنية محددة".

ووجه السوداني الحضور والجهات المعنية برسم خارطة عمل واضحة وفقاً لمخرجات الاجتماع، وزيادة التنسيق بين الجهات المنفذة ومحافظة البصرة، لإنجاز المعالجات المطروحة، وتكثيف الاجتماعات لتقديم الخدمات ومعالجة المعرقلات السابقة، بحسب البيان.