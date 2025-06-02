النزاهة تشكل فرقا ميدانية لمنع استغلال المال العام بالدعاية الانتخابية

أكَّد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولةٍ استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة، فيما كشف عن توجه الهيئة نحو تشكيل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات لعدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة.

وقال اللامي في بيان انه " أنَّ الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة".

وأشار إلى أنَّ "المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة لا يسمح لهم الترشُّح للانتخابات، مُحذّراً من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، داعياً المُفوَّضيَّـة إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها".

وأضاف، ان "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك".