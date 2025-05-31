العتبة العبّاسية تكرم عددا من ذوي شهداء سبايكر

كرمت العتبة العباسية المقدسة عددًا من ذوي شهداء مجزرة سبايكر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي بنسخته التاسعة، الخاص بالمجزرة.

ويُقام المهرجان تحت شعار (المرجعية الدينية حصن الأمة الإسلامية)، وينظمه قسم الشؤون الفكرية والثقافية، ومؤسسة الوافي للتوثيق والدراسات في العتبة المقدسة.

وكرَّم المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي عددًا من عوائل الشهداء، كما كرَّم نائب الأمين العام للعتبة المقدسة المهندس عباس موسى أحمد ممثل عوائل الشهداء وشقيق أحد الضحايا، الدكتور قيس مري العايدي، والشاعر حيدر خشان.

ويأتي هذا التكريم حرصاً من العتبة المقدسة على استذكار جميع ذوي شهداء العراق الذين ضحوا بآبائهم وأبنائهم في سبيل الدفاع عن البلاد ومقدساتها من دنس عصابات داعش الإجرامية التي عاثت في الأرض فسادًا، وتحديدًا ذوي شهداء مجزرة سبايكر التي ذهب ضحيتها أكثر من (2157) شابًّا عراقيًّا، قُتلوا بدمٍ بارد على أيدي أكثر العصابات إجراماً ودمويةً ووحشية.