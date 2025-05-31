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النائب رائد المالكي يوجه انتقادات حادة للحكومة على خلفية فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الأساسية


وجه النائب رائد المالكي، اليوم السبت (31 أيار 2025)، انتقادات حادة للحكومة على خلفية فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الأساسية، معتبرا أن تلك الرسوم تمثل عبئا إضافيا على المواطنين وتمس حاجاتهم الضرورية.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أبدى المالكي استغرابه من "إصرار الحكومة على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة"، عادا أن "هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية".

وتساءل المالكي: "أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوما لقاء تقديم الشكوى؟"، مشيرا إلى أن "بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة".

النائب أكد أن "هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية".

وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع "بغداد أجمل"، قائلا إن "هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية".

وختم المالكي تحذيره قائلا: "نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره".

وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.

وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.

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النائب رائد المالكي يوجه انتقادات حادة للحكومة على خلفية فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الأساسية
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