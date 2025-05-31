رواتب كردستان وقانون النفط والغاز على طاولة اجتماع رشيد والسوداني

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيار 2025)، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في لقاء تناول أبرز الملفات السياسية والاقتصادية الراهنة، وسير تنفيذ برامج الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع العامة في البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناقشة آليات المضي في تنفيذ البرامج الحكومية".

وأضاف البيان أن "السوداني ورئيس الجمهورية أكدا ضرورة إيجاد حلول جذرية لقضية الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يتوافق مع الدستور وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، مع التشديد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز في هذه المرحلة".

كما جرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي، استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لتكون نتائجها معبرة عن إرادة الشعب العراقي، وبما يعزز مسيرة البناء والتنمية في البلاد".