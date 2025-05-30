تيار كوردي يقاطع اجتماع بيرمام: أعيدوا الأموال المسروقة أولًا

أعلن تيار الموقف، الذي يمتلك 4 مقاعد في برلمان كردستان، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، رفضه المشاركة في الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمقرر عقده يوم غد في مصيف صلاح الدين برئاسة مسعود بارزاني.

وذكر التيار في بيان أنه "رغم أننا تلقينا دعوة رسمية لحضور اجتماع القوى السياسية في بيرمام، إلا أننا لن نشارك في مثل هذا الاجتماع"، مضيفًا: "نعتقد أنه بدلاً من هذه الاجتماعات، يجب على حكومة هذا البلد أن تعيد الأموال المسروقة من النفط وغير النفط، والرسوم الجمركية، ونقاط التفتيش المهربة، وعشرات الإيرادات الأخرى، وتعيدها إلى شعب كردستان، وعندها ستكون مثل هذه اللقاءات مثمرة".

وتابع البيان، "وإن لم يستطيعوا، فليلتزموا بقانون الموازنة العراقية وقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب، وينقذوا الموظفين".

وتأتي مقاطعة تيار الموقف في وقت وجّه فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات رسمية إلى جميع القوى السياسية الكردية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، للاجتماع يوم غد مع زعيمه مسعود بارزاني، بهدف توحيد الصف الكردي وإصدار موقف مشترك حيال أزمة إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الاجتماع يهدف إلى إعداد بيان موحد وتنسيق تحرك داخلي وخارجي، بالتوازي مع اجتماع مرتقب لبارزاني مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، لطرح ملف الأزمة ومحاولة تدويلها عبر القنوات الدبلوماسية.