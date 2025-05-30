الأخبار

تيار كوردي يقاطع اجتماع بيرمام: أعيدوا الأموال المسروقة أولًا


أعلن تيار الموقف، الذي يمتلك 4 مقاعد في برلمان كردستان، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، رفضه المشاركة في الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمقرر عقده يوم غد في مصيف صلاح الدين برئاسة مسعود بارزاني.

وذكر التيار في بيان أنه "رغم أننا تلقينا دعوة رسمية لحضور اجتماع القوى السياسية في بيرمام، إلا أننا لن نشارك في مثل هذا الاجتماع"، مضيفًا: "نعتقد أنه بدلاً من هذه الاجتماعات، يجب على حكومة هذا البلد أن تعيد الأموال المسروقة من النفط وغير النفط، والرسوم الجمركية، ونقاط التفتيش المهربة، وعشرات الإيرادات الأخرى، وتعيدها إلى شعب كردستان، وعندها ستكون مثل هذه اللقاءات مثمرة".

وتابع البيان، "وإن لم يستطيعوا، فليلتزموا بقانون الموازنة العراقية وقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب، وينقذوا الموظفين".

وتأتي مقاطعة تيار الموقف في وقت وجّه فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوات رسمية إلى جميع القوى السياسية الكردية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، للاجتماع يوم غد مع زعيمه مسعود بارزاني، بهدف توحيد الصف الكردي وإصدار موقف مشترك حيال أزمة إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن الاجتماع يهدف إلى إعداد بيان موحد وتنسيق تحرك داخلي وخارجي، بالتوازي مع اجتماع مرتقب لبارزاني مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، لطرح ملف الأزمة ومحاولة تدويلها عبر القنوات الدبلوماسية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تيار كوردي يقاطع اجتماع بيرمام: أعيدوا الأموال المسروقة أولًا
تربية واسط تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول
اعتقال أكبر شبكة للتهريب في بغداد
برعاية بارزاني.. اجتماع كردي مرتقب غدًا في أربيل لبحث أزمة الرواتب
العراق عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
تربية الكرخ الثالثة تعلن نتائج السادس الابتدائي
الاستخبارات العسكرية: اعتقال 19 متهماً بينهم إرهابيون
في عمليتين منفصلتين.. إحباط تهريب شحنتين كبيرتين عبر كمركي أبو فلوس وخانقين
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الموسوي يطالب بإقالة "رأس الفساد" في الحشد
اعتقال طرفي مشاجرة بين عشيرتين تسببت بوفاة أحد المواطنين في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك