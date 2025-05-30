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برعاية بارزاني.. اجتماع كردي مرتقب غدًا في أربيل لبحث أزمة الرواتب


كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، عن اجتماع كردي موسّع من المقرر عقده يوم غد السبت، في أربيل، بحضور جميع الأحزاب الكردية، لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال كريم، في حديث صحفي، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وجّه دعوة رسمية لقادة الأحزاب الكردية وممثليها للاجتماع مع زعيم الحزب، مسعود بارزاني، وذلك يوم غد في مصيف صلاح الدين".

وأضاف أن "الدعوة شملت جميع القوى الكردية، بما فيها أحزاب المعارضة"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع سيُختتم ببيان سياسي يتضمن موقفًا موحدًا تجاه قرار الحكومة الاتحادية بوقف صرف رواتب موظفي كردستان".

ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة مالية متصاعدة بين بغداد وأربيل، حيث قررت الحكومة الاتحادية إيقاف إرسال الرواتب إلى حكومة الإقليم، مبررة ذلك بعدم الالتزام الكامل من الأخيرة ببنود الاتفاقات المالية، لا سيما المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة الكردية كمحاولة لتوحيد الصف السياسي في الإقليم بعد شهور من الانقسام، خصوصًا أن الأزمة طالت شريحة الموظفين وهددت الاستقرار الداخلي في كردستان. كما أنها تفتح الباب أمام تحركات خارجية، مثل الاجتماع المرتقب لبارزاني مع سفراء أجانب، في إطار تدويل الأزمة.

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