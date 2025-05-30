أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة (30 أيّار 2025)، عن انتخاب العراق عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) للفترة 2025-2029.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه "في إنجاز دبلوماسي جديد، تمكَّن العراق من الحصول على عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية للجمعية العامة للبرنامج المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي".

وأضاف البيان، أن "التصويت جرى على عضوية العراق اليوم الجمعة، حيث أيدت الدول الأعضاء انضمامه للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029"، مشيرا الى، أنه "تُعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها العراق على عضوية في هذا المجلس التنفيذي، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضوره في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الحضرية والمستدامة".

وتابع، أن "هذه العضوية تعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور المتنامي الذي يؤديه العراق في قضايا الإسكان والتخطيط الحضري، كما تتيح له الإسهام في رسم السياسات العالمية ذات الصلة بالمستوطنات البشرية".