الاستخبارات العسكرية: اعتقال 19 متهماً بينهم إرهابيون

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال 19 متهماً بقضايا مختلفة بينها الإرهاب في مناطق متفرقة.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارزها، وضمن عمليات استباقية دقيقة في قواطع عمليات (فق6 ،فق8، فق15،فق16، فق17، فق22، لمغ عمليات بغداد) نفذت سلسلة من الكمائن والواجبات الأمنية بالتنسيق مع الجهات الاستخبارية الأخرى".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب، و(16) مطلوبين وفق مواد قانونية أخرى، وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".