صلاح الدين.. اعتقال طرفي مشاجرة بين عشيرتين تسببت بوفاة أحد المواطنين

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، اعتقال طرفي مشاجرة بين عشيرتين تسببت بوفاة أحد المواطنين.

وذكرت القيادة في بيان أنه "نفذت قوة مختصة من قيادة شرطة محافظة صلاح متمثلة بالفوج التاسع والوحدة التكتيكية الخاصة واجب اسناد لقسم شرطة الضلوعية، لفض مشاجرة بين عشيرتين من عشائر المحافظة، تسببت بمقتل أحد المواطنين".

وأضافت، أنه "تم السيطرة على الموقف والقبض على جميع الاطراف وتدوين اقوالهم بالاعتراف وتصديقه قضائياً واحالتهم الى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق لينالوا جزائهم العادل وفق احكام (المادة ٤٠٥ ق ع)".

واهابت القيادة، "بالعشائر التحلي بالحكمة والصبر والروح الطيبة وتغليب لغة التسامح والوسطية في ديننا الحنيف".