قصف جوي يستهدف مضافات لداعش الارهابي شرق وادي الشاي قرب كركوك

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (30 أيّار 2025)، عن تنفيذ قصف جوي استهدف الجزء الشرقي من وادي الشاي جنوب شرق محافظة كركوك.

وقال المصدر إن "الطيران الحربي نفذ ضربات جوية استهدفت مضافات لعناصر داعش الارهابي في المنطقة الشرقية من وادي الشاي"، مشيراً إلى أن "القصف طال أكثر من موقع دون معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية حتى الآن".

وأضاف أن "القصف يُعد السادس من نوعه خلال عام 2025، ويأتي في إطار العمليات المتواصلة لتعقب فلول داعش الارهابي في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة، والتي تشهد بين حين وآخر تحركات لخلايا نائمة تابعة للتنظيم".

ورغم الهزائم التي مُني بها تنظيم داعش الارهابي في العراق منذ عام 2017، لا تزال بعض الخلايا المتفرقة تنشط ضمن مناطق تمتاز بتضاريس صعبة، لاسيما في أطراف ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وتُعد المناطق الجبلية والتلال المحيطة بطوز خورماتو من أبرز النقاط التي تستخدمها هذه المجاميع لإعادة تنظيم صفوفها، مستغلة فجوات السيطرة الأمنية وتنوع القوى المنتشرة في تلك المناطق.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد كثّفت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات التمشيط والرصد الاستخباري، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من محاولات التنظيم استغلال الوضع الإقليمي لتنشيط بعض خلاياه، خصوصًا في المناطق الحدودية والشريط الفاصل بين إقليم كردستان والمناطق الاتحادية.