الحشد الشعبي يرد على "مزاعم كاذبة" ضد الحشد العشائري ويحذر من استهداف انتخابي

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، (30 أيار 2025)، "الاتهامات الباطلة والمجافية للحقيقة" التي أدلى بها أحد السياسيين بحق تشكيلات الحشد العشائري.

وقالت الهيئة في بيان "إنها تابعت بأسف شديد التصريحات الإعلامية التي تضمنت ادعاءات بعدم وجود معلومات عن الحشد العشائري في مديريات الهيئة، وأن ملفاتهم محصورة فقط لدى رئاسة الحشد، فضلاً عن مزاعم بوجود أسماء مطلوبة أو مشمولة بإجراءات قانونية".

وشدد البيان على، أن "كل لواء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، بما في ذلك الحشد العشائري، يمتلك جهازاً مختصاً بالاستخبارات والأمن مرتبطاً بشكل مباشر مع مديريات الهيئة المعنية، ويتحمل مسؤولية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف كل منتسب".

وأضافت هيئة الحشد الشعبي، أن "جميع معلومات المنتسبين من هذه الألوية مسجّلة ومؤرشفة لدى الإدارة المركزية للهيئة وفق السياقات الرسمية والأنظمة المعتمدة، وليس كما ادعى صاحب التصريح بأن تلك المعلومات محجوبة أو غير متوفرة".

وأثنى البيان على تضحيات أبناء الحشد العشائري، مؤكداً أنهم "قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، من شهداء وجرحى، ولا يزالون يقدمون الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن العراق وشعبه".

واعتبرت هيئة الحشد الشعبي، أن إطلاق مثل هذه التهم جزافاً "مؤسف ومخجل"، ويوحي "بدوافع طائفية مرفوضة".

وأكدت أنها "تدرك تماماً أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملات الدعائية والإشاعات المغرضة ومحاولات الاستهداف السياسي التي تتكثف مع اقتراب موعد الانتخابات".

واختتمت هيئة الحشد الشعبي بيانها بالتأكيد على "ضرورة إبعاد هذه المؤسسة الوطنية والمقدسة عن أي صراع انتخابي أو سياسي"، مجددة دعوتها إلى "الالتزام بشرف الخصومة وعدم الزج بالحشد في سجالات تضر بوحدة الصف وتضحيات الأبطال الذين سطروا ملاحم النصر بدمائهم".