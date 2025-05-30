توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الابتدائي

نفت وزارة التربية الانباء التي تحدثت بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي

وقال الناطق باسم الوزارة كريم السيد في بيان له نُنوه وننبّه بإن لا صحّة لأي جهة او حساب او قناة تنشر نتائج الصف السادس الإبتدائي،

مؤكدا ان النتائج حتى الآن لم تكتمل تصحيحاً وتدقيقاً، وعند اكتمالها ستُعلن بالصفحات الرسميّة الموثقة للوزارة فقط، وليس بأيّ مكانٍ آخر.

واضاف البيان محذرا لا تفتحوا الروابط او تتواصلوا مع غير الجهات الرسميّة، ولا يستغلكم ضعاف النفوس لرغبة ولهفتكم، فما هي إلا أيام وساعات قلائل وستُعلن المديريّات العامة للتربية تباعاً نتائجها، وسنفرح بكم بإذن الله.