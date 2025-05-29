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المفوضية تُفصل شروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات المقبلة


أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان إن "الية الاختيار تشمل جميع موظفو الدولة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الإعدادية، بالإضافة الى طلبة الجامعات والمعاهد التي تكون الدراسة فيها بعد الإعدادية ولكافة المراحل، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة".

وتابعت، أن "التقديم يشمل الخريجين على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الدبلوم"، مبينة أن "الشروط المطلوبة للفئات المتقدمة هي أن يكون المتقدم من مواليد 1970 صعوداً ولا يزيد على 2006 من شريحة الموظفين والطلبة والخريجين، وأن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم من شريحة موظفي دوائر الدولة هي الإعدادية ومن شريحة الخريجين هي الدبلوم".

وأضافت، أنه "يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب طويلة الأمد، وأن يكون من سكنة المحافظة حصراً، وأن يتم التقديم على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل".

واردفت الغلاي خلال حديثها أنه "يجب على المتقدم توقيع تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية، وليس من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية، وألا يكون من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلاً ويلتزم بقواعد السلوك"، لافتة الى أن "عملية التقديم لموظفي الاقتراع تكون إلكترونية من خلال رابط ستقوم المفوضية بنشره لغرض تسجيل بيانات موظفي الاقتراع".

وبينت أن "شريحة الموظفين تقدم هوية الدائرة أو ما يؤيد كونه موظفاً، إضافة الى البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية وبطاقة الناخب، ووثيقة أو تأييد دراسي بنسخة ملونة"، مشيرة الى انه " "بالنسبة لشريحة الطلبة والخريجين فتشمل تقديم المستمسكات، هوية الطالب أو ما يؤيد كونه طالباً، والبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية، وبطاقة الناخب، ووثيقة دراسية ملونة تؤيد التحصيل الدراسي أو تأييد دراسي".

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