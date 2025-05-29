النزاهة تضبط ثلاثة متهمين في دائرة توزيع كهرباء الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (29 أيّار 2025)، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في دائرتي الكهرباء والصحَّة في المحافظة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُوظَّـفين؛ على خلفيَّة الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّـة وطلبهم رشى.

وأفادت الهيئة في بيان أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط مسؤول قسم المبيعات في مقرّ دائرة توزيع كهرباءِ الديوانيَّة، ومسؤول مبيعات القسم الثاني في الدائرة، فضلاً عن شخصٍ لديه أعمال مقاولة في دائرة الكهرباء، بالجرم المشهود بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بترتُّب مبلغ (22,000,000) مليون دينارٍ كديونٍ على محلّه التجاريّ".

وأضافت إنَّ "المُتَّهمين قاموا بالضغط على المُواطن وقطع التيار الكهربائيّ عنه؛ (كونه من أصحاب الأموال والعقارات) في وقت لم تكن بذمَّـته أي ديونٍ"، لافتةً إلى أنَّه "تمَّ خلال العمليَّـة ضبط (12,500) اثني عشر ألف دولارٍ، وأكثر من (10) معاملاتٍ تتعلَّق بالتلاعب بمبالغ رسوم اشتراك مولات وعماراتٍ تجاريَّةٍ، بحوزة المُتّهمين".

واشارت الهيئة وفق البيان الى إنَّ "الفريق رصد مخالفات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ العامّ، تمثلت برداءة الإعاشة الخاصَّة بالأطباء في المُستشفى؛ بالرغم من استقطاع مبالغها من رواتب الأطباء، حسبما أشار إليه محضر التحقيق الإداريّ وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة، كما كشف الفريق عن وجود مُخالفاتٍ بإجراءات الشراء في شعبة العيادات الطبيَّة في الديوانيَّة وجلب المواد دون إدخالها مخزنياً".

وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، بالعمليات المُنفّذة بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادة (331) من قانون العقوبات، وعرضها رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لتقرير مصيرهم".