حريق ضخم يلتهم القرية اللبنانية في أربيل

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، باندلاع حريق ضخم داخل القرية اللبنانية في أربيل.

وقال المصدر إن "حريقا ضخما اندلع في احد المباني داخل القرية اللبنانية في محافظة أربيل".واضاف ان "سبب الحريق هو تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني"، مؤكدا "عدم تسجيل اي خسائر بشرية في الحادث".

والقرية اللبنانية مجمع سكني كبير في اربيل، معروف عنه وجود كمية كبيرة من النوادي الليلية والاعمال اللااخلاقية بشكل شرعي، ما يجعله مقصدا كبيرا لعدد كبير من المواطنين.