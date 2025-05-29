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الأعرجي يكشف عن زيارة مرتقبة للسوداني الى مصر


كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جمهورية مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال مكتب المستشار في بيان إن "الأعرجي التقى في العاصمة الروسية موسكو، اليوم وكيل وزير الخارجية المصري لشؤون الأمن أبو بكر حفني محمود" .

وأضاف المكتب، أن "هذا اللقاء يأتي على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو".

وتابع المكتب، أن "اللقاء بحث تمتين العلاقات الأخوية بين العراق ومصر وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والاستثمار والسياحة".

وأوضح المكتب، "كما جرى التطرق الى التحديات التي تواجه قطاع غزة واليمن والسودان".

وبحسب البيان، أشاد الأعرجي، بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد وحضوره القمة العربية، كما جرى بحث الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جمهورية مصر العربية والتي تؤكد عمق العلاقات التأريخية بين البلدين الشقيقين .

ولفت المكتب، الى ان "الجانبين أكدا على أهمية سلامة الملاحة الدولية"، مشددين على "أهمية الحلول السياسية في اليمن لأنها الطريق الأمثل لاستقراره".

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