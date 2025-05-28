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خلافات حادة تضرب تحالف الحلبوسي في ديالى


أكدت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن خلافات حادة تضرب تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في محافظة ديالى، بسبب هيمنة ثلاث قيادات على قرار تحديد هوية المرشحين لانتخابات تشرين الثاني 2025.

وقالت المصادر  إن "اجتماعاً مهماً عقد يوم أمس في بعقوبة، شهد تصاعداً في حدة الخلافات بين أقطاب تحالف الحلبوسي، في ظل اتهامات بأن ثلاث قيادات فقط تتحكم بقرار تسمية المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، ما أثار استياء العديد من الأعضاء".

وأضافت، أن "هناك مساعي من بعض الأطراف داخل التحالف لتجنب ترشيح الأسماء القوية والمؤثرة، خشية أن تتسبب بمنافسة حقيقية للأسماء التقليدية، ما يكرّس منطق الإقصاء ويعمّق الانقسام الداخلي".

وأشارت المصادر إلى أن "التحالف يواجه انتكاسة حقيقية في ديالى بسبب تراجع شعبيته، وتكرار حالات الانشقاق بين صفوف قياداته، إلى جانب الحرب الكلامية التي برزت خلال الأشهر الماضية، ما يجعل خسارته في انتخابات 2025 احتمالاً وارداً جداً، خاصة مع تنامي قوى سنية أخرى بدأت تجذب أصوات الناخبين بشكل متسارع".

يُذكر أن تحالف "تقدم" في ديالى شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الانشقاقات بين صفوف قياداته، بينهم نواب، بسبب خلافات عميقة وصراعات على النفوذ داخل التحالف

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