النزاهـة توقـع بأربعة متهمين بسرقة مواد كهربائية في الرمادي

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء مُحاولتهم الاستيلاء على مولدٍ كهربائيٍّ عائد لجامع الدولة الكبير في قضاء الرمادي، ومُوظَّف منسوب لدائرة توزيع كهرباء شرق القضاء، إثر إقدامه على سرقة موادّ كهربائيَّة مُختلفة الأنواع.

وأفادت الهيئة، في بيان أن "العمليتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، حيث تمكَّن فريقٌ مُؤلّفٌ من مكتب تحقيق الأنبار من الإيقاع بثلاثة مُتَّهمين أثناء مُحاولتهم الاستيلاء على مولد نوع (بيركنز) حجم (1000kv) عائد لجامع الدولة الكبير في مدينة الرمادي، واستبداله بمولد أقلّ حجماً؛ بحجة الصيانة"، مُنوّهةً بأنَّه "تمَّت إعادة المولد الأصليّ، بعد كشف عمليَّة الاستبدال".

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت الهيئة بأنَّ "فريق المكتب ضبط مُوظَّفاً منسوباً إلى دائرة توزيع كهرباء شرق الرمادي؛ لإقدامه على سرقة (3) مُحوّلاتٍ كهربائيَّةٍ، و(9) أعمدةٍ مع مُلحقاتها المُتنوّعة"، مُضيفةً أنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لأحكام المادة (444/ 11) من قانون العقوبات، أسفرت عن ضبط الموادّ المسروقة بحوزة المُتَّهم الذي أقدم على إيداعها في منزله الخاصّ".

ونوَّهت الهيئة بأنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين أمام السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".