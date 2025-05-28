وزير الداخلية يوجه بنشر عجلات إطفاء على الخط السريع من الأنبار الى البصرة

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، بنشر عجلات إطفاء على الخط السريع من الأنبار الى البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بجملة من التوصيات المهمة من بينها تعزيز العمل في القسم الذي تم افتتاحه في مديرية الاستجابة 911، فضلاً عن نشر عجلات إطفاء على طول الخط السريع من محافظة الأنبار وصولاً الى محافظة البصرة ذهاباً وإياباً للتقليل من مخاطر الحوادث التي قد تحصل لا قدر الله، على هذا الطريق."

وأكد الشمري حسب البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشير الى، أنه "يجب رسم الخطط بالتزامن مع فصل الصيف واستنفار الجهود لضباط الدفاع المدني وتنفيذ حملات مستمرة على البنايات والفنادق، وكذلك التأكد من وجود إجراءات السلامة في هذه الأماكن وغلق المخالفة فوراً".

ووجه الوزير بـ"دعم مديرية الدفاع المدني بالملاكات البشرية الشابة القادرة على تنفيذ الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية"، مؤكداً "دعمه الكامل لهذه المديرية المهمة التي أسهمت في إنقاذ العديد من المواطنين، مشيداً بتضحياتها المستمرة".

وتابع البيان، أن "وزير الداخلية أكد على التهيئة المناسبة للمؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) المؤمل إقامته في بغداد شهر آب المقبل".