رئيس الجمهورية: علاقاتنا مع طهران قوية ولا توجد قوات إيرانية داخل العراق

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، أن العراق مستعد أن يكون وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إذا طُلب منه ذلك، لإنجاح المفاوضات القائمة بينهما، فيما أشار الى أن العلاقة مع إيران قديمة وطبيعية وقوية، ولا توجد قوات إيرانية داخل العراق أو العكس.

وقال رشيد في مقابلة مع قناة (سي أن أن عربية) إن "القمة العربية ضرورية في الظرف الراهن، الشرق الأوسط، والدول العربية تعاني من مشاكل عدة أبرزها العدوان على الشعب الفلسطيني والأوضاع الداخلية في السودان وسوريا ولبنان"، مبيناً أن "هناك نية حقيقية للدول العربية ودول المنطقة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضاف، أنه "يجب العمل على وقف القتال في فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ومن ثم عمل خارطة سياسية لنيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة حسب قرارات الأمم المتحدة".

العلاقات الإقليمية والملفات الأمنية

وأشار رشيد إلى أن "سوريا بلد مهم للعراق من جميع النواحي الاجتماعية والدينية والثقافية، ونحن مرتبطون مع بعض، ونريد علاقات جيدة وقوية مع سوريا، ونريد من الحكومة السورية أن تراعي الشعب السوري بأطيافه كافة وضمان تمثيلهم"، مبيناً، أنه "لدينا حدود طويلة مع سوريا، وهناك إرهابيون على الحدود بشكل منفرد أو مع عوائلهم من جنسيات مختلفة، وهذه القضية الأمنية يجب أن تُحل مع الجانب السوري بشكل ودي".

وبيّن، أنه "نعمل على حل الأزمة الأمنية الحدودية مع تركيا وقضية تواجد قواتها داخل العراق، خاصة مع قرار حزب العمال الكردستاني اتباع الطرق السلمية في حل المشاكل"، لافتاً، أن "علاقاتنا مع تركيا جيدة من الناحية التجارية والدبلوماسية وتجارتنا قوية تصل إلى عشرات المليارات سنوياً، ونأمل حل المشكلة الأمنية".

وأردف رشيد، أن "علاقاتنا مع إيران قديمة وطبيعية وقوية، ولا توجد قوات إيرانية داخل العراق أو العكس، وهناك تبادل للوفود بشكل دائم لبحث مجمل القضايا الموجودة"، موضحاً، أن "معظم مصادر المياه العراقية تأتي من تركيا وإيران وأكثرها من تركيا، نحن بحاجة إلى حصة عادلة لسد احتياجات السكان والمتطلبات الزراعية".

ولفت رشيد، إلى أن "علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة، ومصر والأردن قوية ومتينة وهناك تبادل للخبرات والأعمال التجارية لتحسين البنية التحتية"، مبيناً، أن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة طبيعية وجيدة والاتفاقيات موجودة بين الطرفين ويتم دراستها بشكل مشترك، وتحديد بقاء القوات من عدمها متروك إلى المفاوضات الجارية بين الطرفين".

ترحيب بزيارة ترامب ومستقبل العراق

ورحب الرئيس بـ"زيارة الرئيس ترامب والوفود الأوروبية إلى المنطقة للاستماع بشكل مباشر لقادة المنطقة حول المشاكل القائمة والعمل على حلها"، مضيفاً، أنه "نأمل نجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وستكون لها منفعة على الجميع".

وأكد، أن "العراق مستعد أن يكون وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات، إذا طلبوا ذلك".

ونوّه، على أن "غياب قانون النفط والغاز وراء المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والمفاوضات قائمة بين الجانبين لحسم مسائل الرواتب والنفط وغيرها"، قائلاً: إن "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ونعمل على أن تكون آمنة ومستقرة ونزيهة وضمان مشاركة واسعة للشعب العراقي".

واختتم، أن "(60٪) من سكان العراق هم من الشباب، ويشكلون الثقل الأكبر، ويجب دعمهم ونحتاج إلى مشاركتهم في دعم العملية السياسية والدفاع عن الأمن والاستقرار وأن يكونوا جزءاً مهتماً بحل المشاكل".