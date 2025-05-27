الأخبار

المحكمة الإدارية ترد الطعن المقدَّم ضد قرارها السابق بشأن عودة الكروي


ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، الطعن المقدم ضد قرارها السابق بشأن عودة عمر معن الكروي إلى منصبه كرئيس لمجلس محافظة ديالى، مؤكدة بذلك شرعية توليه للمنصب.

وكان المحامي عمر معن صالح قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا يطالب فيه إيقاف تنفيذ الأمر الإداري المتضمن إقالته من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.

 

وفي السياق نفسه، علق النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي على قرار المحكمة الإدارية عبر صفحته في "الفيسبوك" قائلًا: إنه "مرةً أخرى، يعلو صوت العدالة والإنصاف من قِبل القضاء العراقي الذي يجسّد عنوانًا كبيرًا للحق".

وأضاف، أن "المحكمة الإدارية ترد الطعن المقدّم ضد قرارها بشأن عودة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ليُضاف هذا القرار إلى سلسلة التأكيدات القانونية على مشروعية تولّيه المنصب، ويُثبت أن جميع الأسباب التي طُرحت لإبعاده تفتقر للأساس القانوني والإنصاف".

سلسلة من القرارات القضائية

وفي وقت سابق من أيار الجاري، حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، وإعادته لمنصبه، وذلك وفقًا لوثائق صادرة من المحكمة.

وبهذا الصدد، قال الكروي في منشور له  إنه "بكلمة الفصل، أصدر القضاء الإداري اليوم قراره النهائي والعادل، مُعلنًا أحقيتي بمنصب رئيس مجلس محافظة ديالى، ومبطلًا قرار الإقالة الذي افتقر إلى أي مرتكز قانوني أو دستوري".

واعتبر الكروي القرار بأنه "انتصار للعدالة رغم ما رافق القضية من ضغوط وتجاذبات"، داعيًا "جميع الأطراف السياسية في ديالى إلى احترام القرار القضائي والتفاعل معه بروح المسؤولية، والمضيّ نحو تفعيل المجلس بعيدًا عن منطق التعطيل والانقسام".

وأشار إلى أن "هذا القرار ليس انتصارًا لفرد، بل لمبدأ، وهو رسالة واضحة بأن صوت القانون أصدق من كل الضوضاء، وأن الحق لا يموت وإن تأخر نُطقه".

 

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت، في شهر آذار الماضي، على إقالة رئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه، ليُنتخب لاحقًا نزار اللهيبي رئيسًا جديدًا للمجلس، وجاءت الإقالة بعد تصويت 12 عضوًا لصالح القرار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تأكيد إيراني عراقي على تنفيذ الاتفاق الامني بين البلدين
المحكمة الإدارية ترد الطعن المقدَّم ضد قرارها السابق بشأن عودة الكروي
النزاهة تدعو لتحريك الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين
السوداني يؤكد: التجاوزات لن تُرفع إلا بعد توفير البديل
العراق يتسلم رسالة من سلطان عُمان
رشيد وزيدان يؤكدان ضرورة احترام سيادة القانون
صندوق استرداد الأموال يعلن مصادرة 500 دونم مسجلة باسم المجرم المقبور علي حسن المجيد
انتهاء التحقيق بحادثة النعمانية والداخلية تتسلّم التقرير والتوصيات قيد التنفيذ
بينها يخص الكهرباء والسكائر الالكترونية والعقارات.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
12 جهة رسمية.. البدء بخطوات تدقيق ملفات مرشحي الانتخابات التشريعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك