السوداني يؤكد: التجاوزات لن تُرفع إلا بعد توفير البديل

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تأكيده على إيقاف رفع التجاوزات لحين إيجاد البديل.

وقال السوداني في حديث لبرنامج الوطن والناس الذي تبثه القناة الرسمية، انه "نجدد تأكيدنا على إيقاف التجاوزات لحين إيجاد البديل.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإيقاف حملات هدم التجاوزات في بغداد والمحافظات "مراعاة لأوضاع ساكنيها"، بحسب وثيقة صادرة من نائب مدير مكتبه علي رزوقي اللامي