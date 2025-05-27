رشيد وزيدان يؤكدان ضرورة احترام سيادة القانون

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضرورة احترام سيادة القانون.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".

وجرى خلال اللقاء، "بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وترسيخ دورها في خدمة الصالح العام"، بحسب البيان.

وثمن رئيس الجمهورية "دور السلطة القضائية في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية"، مؤكدا أهمية استمرار التعاون البنّاء بين السلطات الثلاث، وبما يعزز استقرار مؤسسات الدولة ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

من جانبه، أكد زيدان حرص مجلس القضاء الأعلى على تطبيق العدالة وسيادة القانون، مضيفاً أن "السلطة القضائية مستمرة في تطوير آليات العمل القضائي وتلبية تطلعات المواطنين في إنفاذ القانون".