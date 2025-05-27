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صندوق استرداد الأموال يعلن مصادرة 500 دونم مسجلة باسم المجرم المقبور علي حسن المجيد


أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، عن مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم المجرم المقبور علي حسن المجيد واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي في بيان،  إنه "تمّت مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات".

وأضاف أن "عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017)"، مبينا أن "الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص".

وأوضح أن "المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت 501 دونم و 8 أولكات و 76 متراً مربعاً"، مشيرا الى أن "حصة علي حسن المجيد في محافظة كركوك بلغت 125 دونما".

وتابع أن "جميع الحصص المذكورة سجلت باسم وزارة المالية"، داعياً "دائرة التسجيل العقاري لإعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق حتى الآن".

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صندوق استرداد الأموال يعلن مصادرة 500 دونم مسجلة باسم المجرم المقبور علي حسن المجيد
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