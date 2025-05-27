النزاهة تضبط موظفًا اختلس أكثر من 15 ألف لتر من المشتقات النفطية في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، قيامها بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ في وزارة النفط اختلس كميَّة من المُشتقَّات النفطيَّة في مُحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة بالتنسيق وإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاسه كميَّة (15،880) ألف لترٍ من منتوج زيت الغاز والبنزين".

وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات؛ لـ"عدم المُحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل فيها، وإضراره بسوء نيَّةٍ بمصالحها؛ ليحصل على منفعةٍ لنفسه".